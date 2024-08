PM realiza operação no Complexo do Salgueiro em São Gonçalo; Vídeos!

Na manhã desta quarta-feira, (14) , policiais militares do Batalhão de Choque (BPChq), realizam uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A ação, que começou por volta das 6h, tem gerado grande apreensão entre os moradores devido à troca de tiros intensa e à presença de helicópteros sobrevoando a região.







Segundo informações iniciais, os disparos começaram a ser ouvidos logo no início da operação, e moradores das redondezas, como o Jardim Catarina, relataram nas redes sociais a violência da ação. “Atenção moradores do Salgueiro, bala está voando firme. Operação policial em andamento”, alertou um dos usuários, preocupado com a segurança da população local.







Ainda não há informações sobre presos ou feridos, e as autoridades não divulgaram o objetivo específico da operação até o momento.

A Polícia reforça a recomendação para que os moradores evitem circular pela região durante a operação e que permaneçam em locais seguros até que a situação seja normalizada.





*Em atualização