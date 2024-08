Disque Denúncia ajuda a prender traficante foragido do Morro do Preventório

Policiais do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite desta terça-feira (13), na Rua Quintino Bocaiúva, no bairro São Francisco, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, foragido da Justiça e ligado a facção criminosa Comando Vermelho (CV), que atua no Morro do Preventório, em Niterói, Jorge Eduardo Brazola de Souza, vulgo “Chicletinho”, de 30 anos.

Ao ser encaminhado à 76ª DP (Niterói), para o cumprimento de um mandado de prisão, expedido pela 4ª Vara Criminal de Niterói, com pedido de prisão de recaptura, pela evasão do apenado, que se encontrava em cumprimento de regime semiaberto, no momento em que teve sua saída liberada para cumprimento do benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), em junho de 2022, e não retornou a sua unidade prisional, ele acabou se desvencilhando dos PMs e correu em direção ao seu irmão Eliezer de Souza Júnior, de 25, que estava na porta da DP e fugiram.

Em um moto Yamaha XTZ 250 Lander, vermelha, seguiram em direção a Icaraí. Os policiais então fizeram cerco tático e conseguiram localizá-los na esquina da Gavião Peixoto com Álvares de Azevedo. Neste instante, Jorge Eduardo tentou fugir, mas acabou sendo preso. Diante dos fatos, os dois foram conduzidos para 76ºDP, onde contra Eliezer, constava Alvará de Soltura, com uso de uma tornozeleira eletrônica, onde descumpriu as medidas cautelares da Justiça, e foi autuado em flagrante delito pelos crimes de Ameaça e Facilitação de fuga de preso, descritos nos art. 147 e 351 do CP, e contra Jorge Eduardo foi cumprido o mandado de prisão. Os dois serão encaminhados a um unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficarão à disposição da Justiça.



Assim, o 4º CPA/12ºBPM, solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre o foragido da Justiça, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido