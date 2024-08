Homem é preso após furtar escola em Niterói

Um homem, de 37 anos, foi preso, na manhã desta terça-feira (13) após furtar uma escola, no Centro de Niterói. A prisão aconteceu depois que funcionários, que estavam chegando para o trabalho, ouviram um barulho no local.

Policiais do 12ºBPM (Niterói) foram acionados e surpreenderam os criminosos no momento da fuga. Um acusado conseguiu fugir, mas o outro acabou preso. Com ele, todo material eletrônico escolar foi recuperado.

Contra o autor do furto existia um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas em aberto. O caso foi registrado na 76ªDP (Centro).