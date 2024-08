Ação policial interrompe aulas em duas escolas no Jardim Catarina

Aulas no turno da tarde precisaram ser suspensas no CIEP Anita Garibaldi e na Umei Professor Augusto - Foto: Reprodução/Google Maps

Pelo menos duas escolas do Jardim Catarina, em São Gonçalo, ficaram sem aulas na tarde desta terça-feira (13) por conta do clima de insegurança no bairro. Um dia após a operação policial que deixou uma professora baleada, a região voltou a ter policiamento reforçado nesta terça (13) e moradores relataram forte presença de agentes armados. Não há registro de confrontos ou presos até o momento. Segundo o 7º BPM (São Gonçalo), o bairro não recebeu uma nova operação e recebeu "apenas reforço no patrulhamento".

Mesmo sem operação, a Umei Professor Augusto de Freitas Lessa e o CIEP 051 Municipalizado Anita Garibaldi precisaram suspender as aulas desta tarde, segundo a Secretaria de Educação da Prefeitura. Nas escolas estaduais, não há registro de qualquer suspensão ou alteração no funcionamento, de acordo com o Governo do Estado.

O reforço no patrulhamento acontece após uma ação da Polícia Civil para combater a atividade de traficantes de outro estado na região. Equipes foram enviadas ao Catarina para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra membros de uma quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas, com integrantes do Rio de Janeiro, do Paraná e de Santa Catarina, segundo a Polícia. Duas pessoas foram presas.



Durante a ação, uma professora foi baleada enquanto estava a caminho da Escola Municipal Nicanor Ferreira Nunes, onde trabalha. Ela segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas já tem quadro de saúde considerado estável.