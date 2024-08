Condomínio de luxo do tráfico é demolido na Maré em operação contra lavagem de dinheiro

Policiais do Grupo de Atuação Especializada ao Crime Organizado (MPRJ) e da Secretária municipal de Ordem Pública, com apoio de equipes das Polícias Militar e Civil do Estado do Rio, realizaram uma operação no Complexo da Maré contra lavagem de dinheiro do tráfico nesta terça feira (13). Na ação, o condomínio Novo Horizonte, no Parque União, foi alvo de demolição. Ele foi descoberto em investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em julho desse ano, e segundo há polícia, há fortes indícios de ter sido erguido pelo Comando Vermelho, facção presente na comunidade.

O condomínio, que estava desocupado, tinha 40 construções irregulares, algumas até com seis andares. Existiam espaços para lojas, bares, fábrica de bolo e até um espaço comunitário para eventos. Eles foram erguidos sem nenhuma autorização da Prefeitura e não possuem assinatura de um responsável técnico.

Durante a demolição, os agentes se depararam com duas coberturas luxuosas. Só a demolição delas, segundo a Seop, resultará em prejuízo de R$ 5 milhões aos construtores. Ambas têm cozinha gourmet, piscina e até área para bronzeamento. Parte da parede e das bancadas da cozinha, por exemplo, são em porcelanato preto, a pia é "invisível", as janelas de vidro (estilo blindex) e a churrasqueira é embutida. A piscina tem até queda d'água e dezenas de espreguiçadeiras ao redor.

Investigações revelaram que o condomínio começou a ser construído em 2017, mas só este ano a DRE teve conhecimento. As unidades eram vendidas por valores entre R$ 45 mil e R$ 80 mil, e o aluguel era de cerca de R$ 1.200 mensais.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que 22 escolas foram impactadas pela operação no Complexo da Maré. Já a Secretaria de Estado de Educação estima que 900 estudantes do turno da manhã sejam afetados, já que duas escolas foram fechadas.