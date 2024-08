Operação policial em São Gonçalo, que terminou com uma professora baleada, tinha como objetivo combater o tráfico de drogas interestadual

A operação policial que culminou com uma professora baleada na mão no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (13), tinha como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra membros de uma quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas, com ramificações no Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Dois suspeitos foram capturados.

A ação, realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, ocorreu em apoio à Polícia Civil de Santa Catarina. A professora, que leciona na Escola Municipal Nicanor Ferreira Nunes, foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, localizado no Colubandê, onde passou por cirurgia. De acordo com as informações, seu estado de saúde é estável. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias em que a mulher foi ferida.



Moradores da região relataram momentos de tensão e apreensão devido à intensa movimentação policial. A Secretaria Municipal de Educação acompanha de perto o caso e manifesta solidariedade à vítima, ressaltando que dará todo o apoio necessário à professora sua família.

Confira a nota da Polícia Civil:

"A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) participa de operação em apoio à Polícia Civil de Santa Catarina. Os agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de uma quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Santa Catarina. Até o momento, dois alvos foram capturados na comunidade Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A operação está em andamento".