Ônibus é sequestrado durante operação policial na Zona Norte do Rio

Um ônibus da linha 335 (Cordovil x Tiradentes) foi sequestrado na manhã desta terça-feira (13) e está sendo utilizado como barricada, na Cidade Alta, durante uma operação policial em comunidades do Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. A informação é do Rio Ônibus (sindicato das empresas que atuam no transporte). Segundo o órgão, os coletivos que circulam nesta linha estão realizando desvio no itinerário.

De acordo com a Secretaria da Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) atuam em três das cinco favelas que compõem o Complexo de Israel: além da Cidade Alta, há equipes no Pica-pau e na Cinco Bocas. O objetivo da ação, ainda segundo a corporação, é reprimir o crime organizado e desobstruir vias bloqueadas por barricadas.

O Complexo de Israel, dominado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o "Peixão", está envolvido há meses numa disputa por territórios na Zona Norte. A quadrilha vem travando uma guerra para dominar as comunidades do Quitungo e do Guaporé.