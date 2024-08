Criminoso que uniu milícia e tráfico para dominar regiões em Seropédica é preso na Maré

Luiz Gustavo (direita) e Bruno (esquerda) foram presos por policiais do Batalhão da Ilha do Governador - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Luiz Gustavo (direita) e Bruno (esquerda) foram presos por policiais do Batalhão da Ilha do Governador - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) prenderam dois homens em operação realizada no Complexo da Maré nesta terça feira (13). Os dois suspeitos tem fortes ligações com o tráfico e interesse no domínio da região de Seropédica, na Baixada Fluminense.

Um dos presos é Luiz Gustavo da Silva Rosa, indicado como um dos participantes de uma guerra entre milícias que tem o desejo de dominar a região. Ele já foi chefe do tráfico em comunidades de Angra dos Reis e Costa Verde, após se interessar em ter o monopólio de Seropédica, Luiz se aliou, segundo a polícia, com traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) para tentar dominar territórios no município.

Leia também:

Operação policial em São Gonçalo, que terminou com uma professora baleada, tinha como objetivo combater o tráfico de drogas interestadual

Ônibus é sequestrado durante operação policial na Zona Norte do Rio



O outro homem preso, Bruno Gonçalves da Silva, é apontado como suposto chefe do tráfico de drogas no morros do Timbau e Fogo Cruzado, no Complexo da Maré.