Receita apreende ecstasy e crack em encomendas no Aeroporto do Galeão/RJ; Vídeo

A Receita Federal apreendeu hoje (12/8) quatro encomendas postais contendo ecstasy e crack no terminal doméstico do Aeroporto do Galeão/RJ. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção realizada com a equipe de cães de faro em parceria com os Correios.

As remessas continham aproximadamente 1.600 comprimidos de ecstasy e 300 g de pedras de crack. O material estava oculto em caixas de som e espuma expansiva e sairia do Rio de Janeiro com destino à Bahia e ao Mato Grosso.

O valor total da apreensão é de cerca de R$ 95 mil.



O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e seus cães de faro Abby e Kavalo.

A atuação da Receita Federal na repressão ao tráfico de drogas tem o objetivo primordial de proteger a sociedade no que diz respeito à saúde pública.





O material estava oculto em caixas de som e espuma expansiva Divulgação - Receita Federal 7ª Região Fiscal