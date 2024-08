Acidente deixa em morto e três feridos em Maricá

Um homem morreu e outra três pessoas ficaram ferida em um grave acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira, 12, no km 35 da RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), no bairro Manoel Ribeiro, em Maricá. Segundo testemunhas, a colisão ocorreu por volta das 15h30.

De acordo com informações preliminares, um caminhão-pipa, que seguia em direção a Maricá, foi surpreendido por um Fiat Uno, que se desgovernou, invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão. O impacto fez com que o caminhão tombasse desgovernado na rodovia.



Logo atrás do Fiat Uno, um taxista que trafegava pela via não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira do veículo. Com a sequência de batidas, o motorista do caminhão, o taxista e a passageira, além do motorista do Fiat Uno, ficaram feridos.



Equipes de socorro foram imediatamente acionadas. Bombeiros de Maricá se dirigiram ao local do acidente e realizaram os primeiros socorros. Os ocupantes do táxi receberam atendimento no local e recusaram a remoção para o hospital. O caminhoneiro, com ferimentos pelo corpo, foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do imbassaí.



O motorista do Fiat Uno não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. Policiais militares do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) estiveram no local para registrar a ocorrência e iniciar as investigações sobre as causas do acidente.