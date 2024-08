Esposa de Everton Cebolinha posta declaração ao jogador após lesão

A esposa do jogador Everton Cebolinha do Flamengo, postou nas redes sociais uma foto ainda no hospital com o atleta após um procedimento realizado devido uma lesão. O jogador não entrará mais em campo nessa temporada.

Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda durante a partida deste domingo (11) contra o Palmeiras . A recuperação estipulada do jogador é entre quatro a seis meses. Isa Ranieri, esposa do atleta, desabafou em um texto publicado: “Ontem nosso abraço foi de choro e frustração. Te ver saindo do campo daquele jeito acabou comigo. Mas não posso e não devo me esquecer do versículo que tanto marca a nossa vida: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito, e você sairá ainda mais FORTE e mais resiliente. E nosso abraço daqui um tempo será de VITÓRIA e ALEGRIA”.

Após isso o próprio jogador publicou fotos em seu Instagram com a legenda "Eu voltarei mais FORTE".

O atacante havia se tornado um dos principais no esquema do técnico Tite na atual temporada e após boas atuações, se tornou um dos principais jogadores do Rubro-Negro, com cinco gols e cinco assistências em 30 jogos disputados.