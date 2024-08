Após arrastão, RECOM reforça a segurança na BR-101, em São Gonçalo

Agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) estão reforçando a segurança na BR-101, altura do Gradim, em São Gonçalo, após um arrastão causar terror aos motoristas que passavam pela via na noite do último domingo (11).

De acordo com um motorista, vítima do roubo, 4 criminosos desembarcaram de um veículo SUV, na cor branca, com pelo menos um deles portando uma arma longa.

Em postagem nas redes sociais, o RECOM garantiu o aumento da segurança.



"Policiamento do RECOM aumenta a sensação de segurança em São Gonçalo. Equipe está atuando na BR 101, na altura do Gradim, #ServireProteger".