Criminosos fazem arrastão em São Gonçalo e assustam motoristas na BR-101; Vídeo

Motoristas que passavam pela BR-101, na altura do bairro Gradim, em São Gonçalo, no início da noite do último domingo (11), passaram por momentos de terror ao se tornarem vítimas de um arrastão.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) foram acionados e se deslocaram ao local para prestar atendimento às vítimas.

De acordo com a PRF, por volta das 18h30, a equipe recebeu a informação, através da concessionária Arteris Fluminense (que administra a via), sobre um possível arrastão na BR 101, na altura do KM 316, sentido crescente. Os agentes se deslocaram e ao chegarem ao local encontraram 3 viaturas da PMERJ e as vítimas sendo atendidas.

Um motorista, vítima do roubo, relatou que seguia na via, quando o trânsito a sua frente parou. Nesse momento, ele visualizou quatro criminosos desembarcando de um veículo SUV, na cor branca, com pelo menos um deles de arma longa.





Após renderem o condutor, os criminosos levaram o seu veículo Jeep Compass Divulgação

Autor: Divulgação

Após renderem o condutor, os criminosos levaram o seu veículo Jeep Compass. O homem ainda relatou que os criminosos roubaram uma motocicleta, porém a vítima não foi localizada. Após o ocorrido, a equipe de PRF e uma viatura da PMERJ encaminharam as vítimas para a 73ª DP (Neves), para registro da ocorrência.