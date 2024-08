Homem é preso em flagrante após agredir companheira e incendiar apartamento em Niterói

Na tarde do último sábado (10), um homem, de 64 anos, foi preso em flagrante após agredir a companheira e, em seguida, incendiar o apartamento onde o casal morava. O crime ocorreu em Niterói.



Leia mais:

Herói real: Pai solo de três filhos supera tragédia e celebra milagre da vida no Dia dos Pais

Novos tempos: SG ganha nova filial de tradicional loja de materiais de construção no antigo local da C&C



O suspeito confessou a agressão e admitiu ter colocado fogo no imóvel. A ação ocorreu em um apartamento na Avenida Marquês do Paraná, no centro de Niterói. Bombeiros foram acionados por volta das 16h40 para conter as chamas. Ao chegarem, socorreram a vítima, que apresentava ferimentos graves, e a levaram ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói.



O homem também foi socorrido e encaminhado para a mesma unidade. Ele sofreu queimaduras moderadas, mas encontrava-se estável e sob custódia no local. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói), e medidas estão sendo tomadas para esclarecer os fatos.