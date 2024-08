Novos tempos: SG ganha nova filial de tradicional loja de materiais de construção no antigo local da C&C

Depois do adeus, às boas vindas: Chatuba está prestes a inaugurar sua segunda loja em São Gonçalo. A nova loja, localizada no bairro Neves, ao lado do antigo Carrefour - espaço que por anos foi ocupado pela C&C - está sendo preparada para a inauguração, prevista para o dia 5 de setembro.

Em 2022, a tradicional rede de materiais de construção fluminense, inaugurou sua primeira loja no município de São Gonçalo, no bairro do Colubandê.

Leia mais

Poste com risco de queda gera insegurança para moradores e comerciantes do Zé Garoto, em SG

Ex-jogador do Fluminense vence batalha contra plano de saúde



Agora em Neves, a segunda loja promete atender a demanda de todo os consumidores da região. Em comunicado colado na fachada da loja, a Chatuba avisou aos novos clientes: "Nova loja! Se liga - tem novidade - tem Chatuba".



A antiga loja da C&C, assim como o Carrefour (que vai virar Atacadão), fechou as portas e encerrou suas atividades no dia 20 de junho, sem aviso prévio.

Procurada, a Chatuba ainda não respondeu sobre quantos empregos serão gerados no novo endereço.

*Em atualização