Homem morre após tentativa de assalto a PM em São Gonçalo

Na noite da última sexta-feira (9), um homem morreu durante uma tentativa de assalto a um policial militar na Rua Minas Gerais, em Porto da Pedra, São Gonçalo.

Em nota, a Secretaria de Polícia Militar informou que policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para atender a ocorrência. De acordo com o comando da unidade, um policial militar foi vítima de uma tentativa de assalto e reagiu à abordagem.

O criminoso, que segundo informações seria do bairro Porto do Rosa, foi ferido e não resistiu. Com ele, foi apreendida uma pistola.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.