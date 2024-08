PRF apreende milhares de pinos de cocaína e pedras de crack na Ponte Rio-Niterói

Um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde de sexta-feira (9), transportando milhares de pinos de cocaína e pedras de crack. O destino seria a Região dos Lagos. A apreensão aconteceu na Ponte Rio-Niterói (BR-101), na altura da praça do pedágio, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Por volta das 13h, policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) abordaram um carro e, durante a fiscalização, encontraram os entorpecentes no porta-malas do veículo. Havia 16.360 pinos de cocaína e 4.160 pedras de crack em sacos plásticos. A dupla acabou confessando que pegou o carregamento de drogas no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e levaria para Araruama, na Região dos Lagos.

Os policiais ainda constataram que o carro usava uma placa clonada e possuía registro de roubo. O veículo foi roubado há cerca de um mês na região da Tijuca, no Rio de Janeiro.



A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói).