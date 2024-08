Polícia Militar realiza prisões por tráfico de drogas em Niterói

Durante o patrulhamento de rotina na área de ocupação do Viradouro, policiais do 12º BPM ( Niterói) receberam informações de que três indivíduos estariam traficando na região da Igrejinha. Ao chegarem ao local indicado, na Estrada Castro Guimarães, no Largo da Batalha, os agentes avistaram um suspeito. Após abordagem, foram encontrados em posse do homem 80 papelotes de maconha, 79 pinos de cocaína, 17 embalagens de haxixe, um radiotransmissor e uma base carregadora de rádio.

Conforme a PM, o suspeito, de 25 anos, possui um histórico criminal extenso, com quatro passagens por roubo, uma por porte ilegal de arma de fogo, uma por desacato e uma por crimes de trânsito. Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado juntamente com o material apreendido para a 79ª DP (Jurujuba), onde foi autuado em flagrante delito.

Morro do MIC

Também na tarde de sexta-feira (9), um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na Rua Mário Neves, no Morro do MIC, na Ilha da Conceição. Segundo os agentes, durante o patrulhamento na área, eles avistaram o jovem na escadaria da rua, em posse de 111 trouxinhas de maconha, 67 pedras de crack e 41 pinos de cocaína. Ao ser questionado, ele confessou fazer parte do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), juntamente com o material entorpecente apreendido, para que sejam tomadas as devidas providências legais