Homens são presos com drogas em São Gonçalo

O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro) - Foto: Divulgação

Dois homens, de 19 e 26 anos, foram presos, na manhã desta sexta-feira (09), com drogas e uma pistola, em Monjolos, São Gonçalo.

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram operação no local após denúncias apontarem a presença de criminosos armados na Alameda Almirante Amorim Do Valle.

No local, a policia surpreendeu a dupla no ponto de venda de drogas. Com eles foram apreendidos, além da pistola, um carregador, capa de colete balístico, munições, dois rádios de comunicação e drogas.

Pistola apreendida | Foto: Divulgação

O caso foi registrado na 75ªDP (Rio do Ouro).