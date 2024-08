Mulher é atacada e morta na Praia da Barra da Tijuca

Nádia Aparecida Alves Lajes, de 50 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (8), após ser esfaqueada na Praia da Barra da Tijuca. A vítima, que trabalhava como empregada doméstica, havia acabado de sair do trabalho quando foi atacada.

De acordo com a família de Nádia, o principal suspeito do crime é o ex-marido dela. O casal estava separado há dois meses, mas o homem não aceitou o fim do relacionamento. Nádia e o ex-marido tiveram três filhos juntos.

O crime ocorreu por volta das 18h40, nas proximidades do Condomínio Barra Leme. Nádia foi socorrida pelos bombeiros do Grupamento Marítimo da Barra antes das 19h, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

Uma testemunha relatou que o agressor levou Nádia para a vegetação e a atacou com golpes de faca após ouvir seus gritos de socorro. A testemunha, que também foi ameaçado pelo suspeito, não conseguiu intervir. Após o ataque, o agressor fugiu em direção à Rua Tenente Airton Pereira.

O caso está sob investigação da 16ª DP (Barra).