MC Daniel revela desejo de aumentar a família e gera reações nas redes sociais

Será que em breve vem um falcãozinho? MC Daniel está dando pistas de que tem o desejo de formar e aumentar a família com a namorada, a empresária Lorena Maria. O cantor deixou isso claro em um comentário na foto da moça, antes de assumir o romance: “Mandem ela parar de tomar anticoncepcional”, escreveu.

Embora o casal seja adorado pelo público, o pedido de Daniel gerou comentários aconselhando a moça a fazer o contrário do desejo do namorado. “Amiga, tome anticoncepcional”, escreveu uma seguidora. “Continue tomando anticoncepcional, coloque o DIU e mande ele usar camisinha. Beijo”, aconselhou outra. “Amada, não caia nessa! Implanon para ontem!”

Na quinta-feira (8), o artista assumiu oficialmente o namoro com a jovem em uma entrevista exclusiva ao jornalista Hugo Gloss. O funkeiro teceu elogios à amada e se declarou. “A Lorena chegou na minha vida no momento certo. Ela é uma mulher do bem, inteligente e carismática. Fernando de Noronha trouxe para nós a vontade e o desejo de começar uma relação. Agora vocês vão ver a versão romântica do Fafá, e eu estou muito feliz com isso”, disse o falcão.

A empresária também elogiou Daniel: “Estou muito feliz e tranquila por amar uma pessoa como ele. Amei o pedido de namoro, como foi, onde foi… amo ele, a família, os amigos. Me sinto numa grande família e me sinto muito amada. Ele é incrível”, falou.

O público já desconfiava do romance quando os apaixonados começaram a trocar elogios nas redes sociais. No entanto, os boatos aumentaram ainda mais no último domingo (4), quando MC Daniel publicou nos stories do Instagram fotos em que Lorena aparece beijando seu pescoço, com a trilha sonora de “Sweet Dreams”, de Beyoncé.