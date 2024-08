Esposa de Daniel Alves posta foto com o jogador e garante: "Somos felizes"

Daniel Alves reapareceu nas redes sociais em fotos com a esposa. - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Após ser condenado por estupro e passar um período preso, o jogador de futebol Daniel Alves reapareceu nas redes sociais em fotos ao lado de sua esposa, a modelo espanhola Joana Sanz. O casal, junto há nove anos, oficializou a união em 2017. A decisão de Joana Sanz de manter o relacionamento, mesmo após a condenação do marido, gerou grande repercussão e críticas nas redes sociais.

"Somos felizes. Quem se incomoda, é só não olhar”, publicou Joana.



A modelo tem sido alvo de ataques e julgamentos públicos por continuar ao lado de Alves, demonstrando apoio e companheirismo em suas publicações. A foto das mãos dadas, postada no dia da prisão do jogador, foi um dos momentos mais polêmicos.

Daniel Alves foi condenado no dia 22 de fevereiro de 2024 a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma mulher em uma boate de Barcelona. Contudo, o jogador conseguiu sair da prisão no mês seguinte, em março, após pagar um milhão de euros de fiança, equivalente a R$5,4 milhões. Nesse momento, o jogador aguarda o julgamento do recurso em liberdade.