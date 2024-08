Wesley, lateral do Flamengo, tem carro de luxo roubado na Zona Norte do Rio

Na madrugada desta quinta-feira (8), o lateral esquerdo do Flamengo, Wesley, teve seu carro roubado em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. O atleta compartilhou nas redes sociais uma foto do seu carro e relatou o que havia acontecido.

"Rapaziada, roubaram meu carro agora. Bonsucesso, no Mc Donald's", escreveu o jogador no story que publicou.

O carro do lateral se trata de um BMW modelo 320i de cor azul, avaliado aproximadamente em R$ 320 mil. O meio-campista Gerson, também do Flamengo, repostou a postagem de Wesley na tentativa de ajudá-lo.

Somando com o Wesley, essa já é a terceira vez que um jogador do Flamengo é assaltado em 2024. Em fevereiro, foi a vez do atacante Pedro que teve seu carro roubado na Linha Vermelha, na altura do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

Já em abril, foi a vez de Matheus Gonçalves. O atacante teve seu veículo roubado na saída do Maracanã, também Zona Norte da cidade.