De novo? Moradores de São Gonçalo são surpreendidos com nova cobrança de taxa de esgoto inexistente

Parece até filme repetido, mas não é! Moradores da Travessa Luiz Maranhão, no bairro Camarão, em São Gonçalo, começaram a semana com uma ‘amarga surpresa’ em relação a conta de água e esgoto: o valor dobrou. Apesar de não haver nenhuma mudança no serviço prestado pela Águas do Rio, a companhia informou que, a partir dos vencimentos de outubro, os moradores teriam que pagar pelo esgoto. O valor, segundo os moradores, é o mesmo cobrado pela conta de água, ou seja, um aumento de 100% no gasto habitual.



A conta veio com o preço dobrado. | Foto: Kiko Charret

No comunicado enviado pela concessionária, os moradores foram informados de que, mesmo que seus imóveis não estejam conectados à rede de esgoto, o pagamento da taxa é obrigatório. Além disso, o aviso destacou que os clientes não teriam direito a contestar a cobrança.

Essa não é a primeira vez que moradores dessa localidade e de outros bairros de São Gonçalo passam por essa situação. Em 2022 e 2023, O SÃO GONÇALO acompanhou várias famílias que foram surpreendidas pela cobrança após a privatização da Cedae. Na época, a Águas do Rio recuou na cobrança da taxa de esgoto, já que a maioria dos domicílios na região não conta com uma rede de esgoto adequada.

Este, inclusive, é o caso da Travessa Luiz Maranhão, onde a rede coletora foi construída pelos próprios moradores e permanece assim desde então.

"Foi uma surpresa muito grande para todo mundo, é um tiro. Há um ano, eles fizeram a mesma coisa, nós brigamos e eles cancelaram a taxa. Agora está acontecendo de novo, parece que é uma guerra", diz o aposentado Francisco de Assis de Souza Reis, de 76 anos.

Francisco de Assis de Souza Reis, de 76 anos. | Foto: Kiko Charret

No comunicado, a Águas do Rio afirma que existe uma rede coletora na região, mas que cabe aos moradores localizá-la e arcar com os custos de conexão.

Comunidado de aviso | Foto: Divulgação

"Eles cobram, mas a gente não tem rede de esgoto aqui. A única galeria que tem foi meu próprio pai quem construiu. O esgoto mais próximo fica na rua de trás e está todo destruído e esburacado. E ainda falam na carta que nós temos que procurar a rede de esgoto e conectar nas casas, mas não existe", explicou a aposentada Maria Cristina da Matta.

Procurada, a Águas do Rio respondeu: "A Águas do Rio informa que enviará uma equipe para verificar a ocorrência e entrará em contato com o cliente da Travessa Luiz Maranhão para que sejam tomadas as devidas providências. A concessionária reforça que está à disposição por meio do 0800 195 0 195, que funciona para ligações ou mensagens de WhatsApp."

