Polícia Civil realiza ação para devolver mais de 300 celulares roubados e furtados no Rio

Nesta quinta-feira (8), o Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) realizará uma ação que vai devolver para os proprietários legítimos mais de 300 aparelhos de telefone celular que foram roubados ou furtados no Rio. Os dispositivos foram recuperados no decorrer de investigações conduzidas pelas delegacias da capital.

As entregas serão feitas a partir das 10h, na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio. As vítimas devem levar documento que comprove a identidade para conseguirem retirar o aparelho.

Todos os proprietários que receberão os aparelhos de volta estão sendo avisados por meio de mensagem de Whatsapp enviada pelos telefones das delegacias. Não será possível recuperar o aparelho via entrega por correio ou de outro tipo, apenas presencialmente na Cidade das Polícia.

SERVIÇO:

Data: 08 de agosto

Horário: a partir de 10h

Local: Cidade da Polícia (Av. Dom Helder Câmara, 2066)