PM descobre traição, mata amante da namorada e comete suicídio

Um policial militar é acusado de matar o amante da sua mulher no bairro de Boa Vista, Belo Horizonte. Claydson Bahiense Viana, de 40 anos teria confessado o crime para a namorada durante uma ligação de vídeo chamada e depois cometeu suicídio. O crime aconteceu na última terça feira (6).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de uma série de disparos vindos de uma oficina mecânica. Ao chegar no local, os agentes encontraram Ângelo Magno Ferreira Dias Galvão de 40 anos baleado no chão. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII, mas não resistiu.

Enquanto a perícia era realizada na oficina, os militares receberam uma outra denúncia de disparos em uma rua próxima. Alguns minutos depois, os policiais que atendiam a ocorrência foram informados sobre a morte do 3º sargento da PM Claydson Bahiense Viana.

A namorada do PM afirma que o homem ligou para ela por vídeo afirmando que havia acabado de matar Ângelo Magno após descobrir o relacionamento extraconjugal dela com o mecânico. Após isso, Claydson cometeu suicídio.

A mulher foi levada a um batalhão da Polícia Militar de MG para receber apoio psicológico. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).