Polícia Civil, com apoio do MPRJ, cumpre mandados de prisão contra policiais civis em São Pedro da Aldeia

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (SEPOL/PCERJ) e o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) deflagram, na data de hoje (07/08), a operação Cinquecento, visando cumprir 02 (dois) mandados de prisão preventiva e 05 (cinco) mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Armação de Búzios e Saquarema.

A investigação teve início após uma postagem de um vídeo publicado na rede social Tiktok, em 04/05/2024, no qual um cidadão narrava a história de alguém que tinha tido uma motocicleta roubada e, que após ter recuperado o veículo, havia se dirigido a uma Delegacia de Polícia, para realizar o procedimento da recuperação de seu veículo, tendo sido exigido por policiais civis a quantia de R$1.000,00 (mil reais) para execução do ato de ofício, todavia, só teria pago R$500,00 (quinhentos reais) aos policiais civis.

A investigação foi então instaurada pela Corregedoria da Polícia Civil, a qual concluiu que o fato realmente aconteceu e que tal exigência de pagamento da vantagem indevida se deu no interior da 125º DP - São Pedro da Aldeia, por dois policiais civis que lá trabalhavam.

Ainda, após a publicação do vídeo na plataforma do TikTok, um dos policiais teria intimado a vítima a comparecer a 125º DP (São Pedro da Aldeia), sob o pretexto de que era necessária sua presença física para colher sua assinatura e entrega de documentação. Já no interior da delegacia, na verdade, a vítima teria sido coagida a prestar um depoimento alegando que não havia tido pagamento de propina para os policiais. Tal coação serviu como confirmação para os crimes praticados pelos policiais, tendo em vista que eles não haviam sido citados pelo indivíduo que realizou o vídeo na rede social TikTok.

Os policiais civis foram indiciados pela Polícia Civil e denunciados pelo GAECO/MPRJ.

Os agentes cumprem na data de hoje mandados de prisão contra os policiais civis e de busca e apreensão em endereços ligados a eles.

Denúncia



O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), denunciou os dois agentes à Justiça pelos crimes de corrupção passiva e falsidade ideológica. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Pedro da Aldeia.

Em Italiano, o nome da operação, Cinquecento, significa quinhentos, o valor em reais recebido pelos policiais como propina.