Policiais removem barricadas na Trindade, em São Gonçalo

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram uma ação na tarde desta terça-feira (06), no bairro Trindade, em São Gonçalo, para remover barricadas e impedimentos ilegais em ruas da região. De acordo com a corporação, cerca de quatro toneladas de barricadas foram removidas.

A ação aconteceu nas Ruas Cabo Frio, Maria Amélia de Almeida e Itajubá. Equipes do Patrulhamento Tático Móvel e equipes de demolição atuaram na região. Não houve presos.

Ação aconteceu em três ruas diferentes do bairro | Foto: Divulgação/PMERJ

