Polícia Civil prende homem suspeito de envolvimento no assassinato de jovem com 11 tiros

Policiais civis prenderam um homem que estava foragido da Justiça desde janeiro desse ano, por envolvimento no assassinato de um jovem de 22 anos, em São Gonçalo. Jhonatan Paixão de Lima foi encontrado no bairro da Lagoinha, na casa da namorada, na última segunda-feira (5).

A prisão foi efetuada pelos policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Na época do crime, Bruno Correia de Melo, foi vítima de uma emboscada próximo ao bairro Bandeirantes, por volta das 2h e foi baleado com 11 tiros.

De acordo com as investigações, o suspeito, Jhonatan, foi o encarregado de atrair a vítima para a praça. No local, ele foi surpreendido e atingido por vários disparos efetuados por dois motociclistas. Até o momento, a motivação do crime ainda não foi esclarecida. Foi cumprido em nome do suspeito um mandado de prisão temporária por homicídio.

