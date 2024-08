Suposto gerente do tráfico de Itaboraí é preso em São Gonçalo

Um homem acusado de atuar como gerente do tráfico de drogas na comunidade da Reta Velha, em Itaboraí, foi localizado e preso em São Gonçalo, na madrugada desta segunda-feira (05), cinco anos após fugir da prisão. Everton Pereira Azeredo, conhecido como “Tatão”, foi encontrado por agentes do 7º BPM (São Gonçalo) enquanto saía de um baile funk no bairro Jardim Catarina.

O suspeito, de 32 anos, é apontado como uma das principais lideranças do facção criminosa Comando Vermelho (CV) em Itaboraí. Até agosto de 2019, ele esteve preso no Instituto Penal Vicente Piragibe, em Gericinó, para onde vão suspeitos presos por envolvimento com o CV. Naquele mês, Tatão recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar e, segundo a Polícia, teria se aproveitado de uma visita para fugir da prisão. Ele era procurado desde então.

Nesta segunda (05), policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) encontraram o acusado em um carro que saía do baile no Catarina em direção a rodovia RJ-104. De acordo com os oficiais, ele estava com outros dois suspeitos no veículo e teria fingido ser outra pessoa durante a abordagem.

O trio foi levado para a 74ª DP (Alcântara). Os outros dois detidos foram liberados, mas Tatão permaneceu preso e já foi conduzido para unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio (Seap-RJ).