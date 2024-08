Ferro-velho com desmanche de veículos é interditado em Niterói

Uma ferro-velho que atuava com desmanche irregular de automóveis em Santa Bárbara, Niterói, foi interditado pela Polícia na última segunda-feira (06). O espaço foi fechado durante uma ação de combate ao roubo de veículos e ao comércio de peças automotivas roubadas. Seis pessoas que estavam no local foram autuadas, mas não permaneceram presas.

O estabelecimento funcionava na Estrada da Florália. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) receberam denúncias anônimas de desmanche de veículos, poluição e degradação ambiental no local. Uma equipe foi enviada para o local junto de agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), da 78ª DP (Fonseca), do Comando de Polícia Ambiental, do Detran, do Inea e da concessionária de energia Enel.

Leia também:

➢ Suposto gerente do tráfico de Itaboraí é preso em São Gonçalo

➢ Cratera se abre na RJ-106 e causa caos no trânsito em São Gonçalo

Ao todo, foram apreendidos 37 itens, entre veículos e peças variados. No local, os agentes encontraram cinco pessoas comprando peças e quatro funcionários. Segundo a Polícia, seis pessoas foram autuadas. Três deles foram liberados após prestar depoimento; os outros três conseguiram liberação após pagarem fiança. A DRFA registrou o caso.