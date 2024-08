Cratera se abre na RJ-106 e causa caos no trânsito em São Gonçalo

Uma cratera de aproximadamente 5 metros de comprimento se abriu na noite de segunda-feira (5) na rodovia RJ-106, sentido Maricá, na altura do Arsenal, em São Gonçalo. O incidente, causado pelo rompimento de uma tampa da galeria de águas pluviais, está provocando grandes transtornos para os motoristas nesta terça-feira (6).

Uma cratera de aproximadamente 5 metros de comprimento se abriu na noite de segunda-feira (5) | Foto: Divulgação

Com a interdição da faixa da direita, o trânsito está lento na região, com filas de até 3 quilômetros. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) já estão no local realizando os reparos necessários, como a substituição da tampa danificada e o fechamento da cratera.

Trânsito de 3 km no sentido Maricá. | Foto: Kiko Charret

Segundo o DER, a conclusão dos serviços ainda não tem um prazo definido.







