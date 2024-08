Polícia caça homem acusado de envenenar ex-namorada

Deivid do Nascimento Santana, acusado de envenenar sua ex-namorada, Victoria da Conceição Pereira, é considerado foragido da justiça. Contra ele, há um mandado de prisão em aberto pelo crime de feminicídio. Para a polícia, não há dúvidas de que ele tenha recebido Victoria no último sábado (03). No entanto, a polícia descartou que o jovem tenha sido estuprado

O relacionamento entre Deivid e Victoria foi marcado por ameaças. Separados há mais de seis meses, o acusado já havia tentado tirar a vida da jovem outras vezes. Inclusive, ele foi acusado de tentativa de esfaqueá-la apenas uma semana antes do crime.

Deivid do Nascimento Santana, acusado de envenenar sua ex-namorada, Victoria da Conceição Pereira, é considerado foragido da justiça | Foto: Divulgação

"Ela deu parte dele na Polícia três vezes, já tinha sido ameaçada três vezes. Ela teve esse relacionamento com ele por uns três anos, mas terminou porque ele não queria nada, não trabalhava. Aí ele começou a ameaçar, dizia que ia matar ela e o filho dela. Depois ele foi, entrou na casa enquanto ela dormia e ligou o gás. Depois ele foi e tentou esfaquear ela. Ela deu parte, e nada foi feito, até chegar a esse ponto que chegou", contou um familiar da jovem, em seu sepultamento, que aconteceu na última segunda-feira (05).



Segundo a 82ª DP (Maricá), Victoria já tinha uma medida protetiva contra o ex. Em dezembro do ano passado, ela procurou a polícia para denunciar um episódio de lesão. Em março, ela voltou à delegacia para denunciar um furto, no qual sua ex teria se a proteção do telefone celular dela. No domingo, 28 de julho, ela registrou uma tentativa de homicídio cometida por ele, que a ameaçou com uma faca.

No último sábado (03), Victoria foi contratada para fazer uma faxina em uma casa no Centro. O compromisso teria sido armado pelo ex, que, segundo a família, pediu para que um conhecido contratasse Victoria para que ele fizesse "uma surpresa". No local, antes da suposta faxina, Victoria teria recebido um milkshake enviado pelo ex.

O contratante já prestou depoimento e não foram encontrados indícios de que ele teria envolvimento no crime. A polícia segue em busca do acusado e qualquer informação sobre a localização de Deivid pode ser repassado a polícia através do Disque-Denúncia. 2253-1177.