Mulher com extensa ficha criminal é presa em flagrante por furto

Uma mulher com diversas anotações criminais foi presa em flagrante pela equipe da Segurança Presente de Macaé após cometer furto no centro da cidade. A prisão ocorreu depois que ela foi denunciada, e com ela foram encontrados diversos produtos furtados. Entre seus crimes anteriores estão tortura, ameaça, maus tratos, danos e furtos.

Os produtos furtados incluem um liquidificador, uma máquina de lavar roupas e nove desodorantes, todos recuperados pela polícia.

A mulher foi levada para a 123ª Delegacia de Polícia (Macaé), onde ela ficou presa.