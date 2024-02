Polícia investiga execução em SG

A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga a execução de um jovem de 22 anos, na madrugada desta quarta-feira (31), no bairro Bandeirantes, em São Gonçalo. A vítima, identificada como Bruno Correia de Melo, teria sido alvo de uma emboscada na altura da praça do bairro, por volta das 2h, e baleado 11 vezes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada às 2h19 para socorrer o rapaz, que foi encontrado gravemente ferido no local. Bruno foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. A Polícia Militar informou que policiais do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram no hospital para verificar a entrada de uma pessoa baleada. No local, eles constataram a morte de Bruno.