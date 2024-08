Polícia investiga circunstâncias da morte do ex-satanista Daniel Mastral

A morte do ex-satanista e escritor Daniel Mastral, de 57 anos, ainda está sendo investigada, e a polícia divulgou detalhes do local onde seu corpo foi encontrado. Os agentes recolheram diversos objetos ao lado do corpo, que foi descoberto no último domingo (04).

Segundo a polícia, foram removidos do local uma pochete de cor bege militar com "conteúdo desconhecido", um revólver Taurus calibre 357 "em bom estado de uso" e sete projéteis, dos quais seis estavam intactos e um deflagrado.

Além disso, os policiais encontraram um blister contendo três munições calibre 357 intactas. A polícia também apreendeu o carro do espiritualista, um Chery Tiggo7 preto, e um iPhone com capa azul, que pertenceria a Daniel Mastral.

Com o celular em mãos, a Polícia Civil poderá investigar se o episódio foi realmente suicídio, conforme registrado no boletim de ocorrência, ou assassinato. Isso porque Daniel Mastral havia relatado ter recebido ameaças de morte de satanistas, devido a revelações que teria feito sobre a seita satânica. As informações foram divulgadas pela coluna da Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Investigações

Em um relato emocionado nas redes sociais, o teólogo e empresário Vicky Vanilla afirmou: “Não foi suicídio. Não aceito ninguém dizendo que isso foi suicídio. Eu o encontrei na quarta-feira. Estava cheio de vida. Me abraçou, chorou comigo na mesa”, afirmou, completando:

“A gente estava marcando de participar de um podcast. Ele estava em grupo de WhatsApp combinando um podcast. Ele ia participar de um podcast famoso, acho que o PodPah. Ontem mesmo ele me mandou mensagem, perguntando como fazer coisas no TikTok. Ele estava super empolgado”, relatou Vanilla, mostrando fotos e vídeos ao lado de Mastral.

O boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Barueri apontou o caso como suicídio consumado. No entanto, isso não impede que novas investigações sejam conduzidas.

Já o irmão de Daniel Mastral, Laercio Agostinho, acredita na hipótese de suicídio. “Ele faleceu por ter se suicidado”, escreveu em um story no Instagram.

“É com muita tristeza que venho informar que meu irmão, Daniel Mastral, faleceu nesta data, por ter se suicidado. Estamos profundamente abalados com essa notícia”, pontuou.

Laercio continuou: “Não suportando mais a dor, tirou a própria vida ontem, com sua própria arma de fogo, em via pública”.

Daniel Mastral já havia passado por duas tragédias antes de sua morte. Em 2021, sua esposa, Isabela Mastral, faleceu aos 52 anos, de parada cardíaca, decorrente de complicações de um infarto agudo do miocárdio. Seu filho, Mikael Mastral, de 15 anos, também tirou a própria vida durante uma crise de depressão profunda. Recentemente, Daniel se dedicava ao cristianismo evangélico e estava casado com a terapeuta holística Dai Uechi. Eles oficializaram a união em março de 2022, nove meses após o teólogo ficar viúvo.

Em vida, Mastral publicou mais de 30 livros, participou de vários podcasts e mantinha um canal no YouTube com mais de 780 mil inscritos. No Instagram, Mastral contava com 300 mil seguidores, mas a conta já foi desativada.

Famoso pelo livro Filho do Fogo, que reúne três volumes, o espiritualista revelou o porquê de ter largado o satanismo. Numa entrevista, afirmou que o instruíram a fazer um sacrifício humano, porém ele não tinha sangue frio e nem coragem para concluir o objetivo, que o levaria a aumentar seu grau de poder e hierarquia na seita pagã.

“Eu já tinha ouvido falar disso, mas eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha presenciado, assim, ao vivo. Eu sou incapaz de matar um bicho, um animal, um passarinho. E eu ia ter que matar uma criança”, relatou.