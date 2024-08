Operação Desmonte interdita ferro-velho em Niterói

Agentes da Operação Desmonte fecharam, nesta segunda-feira (05/08), um ferro-velho que funcionava num barraco de madeira, em meio à calçada, às margens da Estrada da Florália, no bairro Santa Bárbara, em Niterói. A ação da força-tarefa foi criada pelo Governo do Estado para o combate ao comércio irregular de peças automotivas, como medida para coibir roubos e furtos de veículos.

No local, identificado como Ferro-velho do Rato, foi constatado furto de energia, além de crime ambiental de descarte de resíduos químicos diretamente num riacho. Três pessoas foram conduzidas à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) para prestar depoimentos.

O estabelecimento funcionava à céu aberto, sem ter licença junto ao órgão | Foto: Divulgação

A denúncia chegou às equipes da Operação Desmonte, coordenada pelo Detran.RJ, por meio do 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói. O estabelecimento funcionava à céu aberto, sem ter licença junto ao órgão. Sem licença de funcionamento, o proprietário não apresentou notas fiscais das peças que estavam sendo comercializadas.

Carcaças de automóveis eram acondicionadas sem proteção na calçada à beira da estrada. Os agentes encontraram sucatas dentro do rio que passa pelo local. Todo o material apreendido foi encaminhado para destruição em empresas cadastradas pelo Detran.RJ.

Números da Operação Desmonte

Criada em agosto do ano passado, a força-tarefa do Governo do Estado já realizou 23 ações e apreendeu cerca de 800 toneladas de sucata. Foram recuperados sete veículos oriundos de crime e cerca de 150 motores roubados. A força-tarefa conta com a participação do Detran.RJ, das polícias Civil e Militar, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria de Fazenda. Somente nos meses de junho e julho a ação já interditou 18 estabelecimentos.