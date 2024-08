Protetora de animais é agredida e ameaçada de morte em Itaipuaçu

Na tarde do último domingo (4), uma protetora de animais foi agredida e ameaçada de morte após alimentar gatos de rua. O crime aconteceu na Rua Dezessete de novembro, em Itaipuaçu.

Segundo informações, a vítima estava distribuindo ração para os gatos de rua da localidade quando foi surpreendida pela agressora.

Após jogar o telefone da protetora de animais no chão, a mulher rasgou o saco de rações e começou a desferir socos na boca e na cabeça da vítima. O filho da agressora tentou intervir nas agressões, mas não conseguiu e os socos continuaram.

De acordo com a protetora, após os golpes sofridos, o filho da agressora que inicialmente havia tentado separar a briga, entrou em casa e voltou com uma faca, ameaçando matar ela e seus filhos, que já estavam no local para tentar socorrê-la.

Logo em seguida, a mulher e o filho fugiram do local em um carro particular. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Maricá.