DPO e viatura da PM são alvejados no Apollo II, em Itaboraí

Na manhã desta segunda-feira (5), traficantes do Comando Vermelho (CV) realizaram um ataque a tiros contra o Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) no bairro Apollo II, em Itaboraí. De acordo com informações preliminares, a ação foi uma represália à morte de um chefe do tráfico.

Viatura foi alvejada | Foto: Divulgação

O ataque não resultou em vítimas, mas causou danos. Uma viatura policial foi perfurada pelos disparos, assim como a estrutura da unidade. O ataque ocorreu poucas horas após a morte de um criminoso, considerado um dos líderes do tráfico.

Desde sábado (3), o policiamento na área foi reforçado devido à morte de dois suspeitos em confronto.

Estrutura da unidade perfurada | Foto: Divulgação

As investigações estão em andamento estão para identificar e capturar os responsáveis pelo ataque.



Recordando

Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos terminou com dois suspeitos mortos no fim da noite deste sábado (04), no Marambaia, em Itaboraí. Os dois foram levados para o Hospital Municipal Desembargador Leal Jr., no Nancilândia, mas não resistiram aos ferimentos e chegaram na unidade em óbito.

De acordo com o 35º BPM (Itaboraí), uma equipe enviada para patrulhar a região teria sido atacado a tiros. Após a troca de disparos, os agentes encontraram dois dos supostos envolvidos feridos. Um fuzil e uma motocicleta que estavam com eles foram apreendidos. A ocorrência foi registrada pela 71ª DP (Itaboraí).