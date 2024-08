Jovem morta com milkshake envenenado é sepultada em Maricá

Foi sepultado na tarde desta segunda-feira (05) o corpo de Victoria da Conceição Pereira, jovem de 23 anos que morreu no último domingo (04) após ser envenenada, em Maricá. O ex-namorado da vítima é apontado como o principal suspeito. Alvo de um mandado de prisão pelo crime, ele já tinha um histórico de ameaças contra a jovem e, segundo a Polícia, foi acusado de tentar esfaqueá-la apenas uma semana antes do crime.

Cerca de cem pessoas se reuniram no cemitério Campo Santo Cônego Batalha, em Maricá, para se despedir da jovem nesta tarde. O velório foi marcado por muita comoção e pedidos de justiça por parte dos familiares e amigos, que pedem a prisão do ex. O tio da jovem, André Luís Pereira, de 49 anos, conta que a sobrinha e o suspeito já estavam separados há cerca de seis meses e que o ex já tinha, em outras ocasiões, tentado tirar a vida de Victoria e feito ameaças a ela e ao filho dela, de 4 anos, fruto de outro relacionamento.

Leia também:

➢ Mulher fica gravemente ferida após ter sido atacada por ex-namorado

➢ Delegado adjunto da delegacia de Neves é baleado no centro do Rio



"Ela deu parte dele na Polícia três vezes, já tinha sido ameaçada três vezes. Ela teve esse relacionamento com ele por uns três anos, mas terminou porque ele não queria nada, não trabalhava. Aí ele começou a ameaçar, dizia que ia matar ela e o filho dela. Depois ele foi, entrou na casa enquanto ela dormia e ligou o gás. Depois ele foi e tentou esfaquear ela. Ela deu parte, e nada foi feito, até chegar a esse ponto que chegou", conta André.

Tio da vítima conta que ameaças eram recorrentes | Foto: Kiko Charret

Segundo a 82 DP (Maricá), Victoria já tinha uma medida protetiva contra o ex. Em dezembro do ano passado, ela procurou a Polícia para denunciar um episódio de lesão. Em março, ela voltou a Delegacia para denunciar um furto; Seu ex teria pegado o telefone celular dela. No domingo passado, dia 28 de julho, ela registrou uma tentativa de homicídio cometida por ele, que a ameaçou com uma faca.

No último sábado (03), Victoria foi contratada para prestar serviço fazendo uma faxina em uma casa no Centro. O compromisso teria sido armado pelo ex, que, segundo a família, pediu para que um conhecido contratasse Victoria para que ele fizesse "uma surpresa". No local, antes da suposta faxina, Victoria teria recebido um milkshake, enviado pelo ex.

Sepultamento aconteceu nesta segunda (05) no cemitério Campo Santo Cônego Batalha | Foto: Kiko Charret

Após tomar a bebida, ela começou a passar mal. Ainda de acordo com os familiares, há indícios de que a jovem foi estuprada antes de ser socorrida. Victoria foi levada pelo SAMU para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, mas não resistiu e morreu na madrugada de domingo (04).

Restos da bebida envenenada foram apreendidos pela Polícia. A 82ª DP iniciou as buscas pelo suspeito no Vale da Figueira, onde tanto ele como a vítima viviam, e em outros bairros da região, mas não havia conseguido localizar o suspeito até o fim desta tarde. Familiares, testemunhas e o dono do imóvel onde Victoria foi fazer a faxina prestaram depoimentos e o crime segue em investigação.