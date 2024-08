Tiroteio termina com dois mortos no Marambaia, em Itaboraí

Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos terminou com dois suspeitos mortos no fim da noite deste sábado (04), no Marambaia, em Itaboraí. Os dois foram levados para o Hospital Municipal Desembargador Leal Jr., no Nancilândia, mas não resistiram aos ferimentos e chegaram na unidade em óbito.

De acordo com o 35º BPM (Itaboraí), uma equipe enviada para patrulhar a região teria sido atacado a tiros. Após a troca de disparos, os agentes encontraram dois dos supostos envolvidos feridos. Um fuzil e uma motocicleta que estavam com eles foram apreendidos. A ocorrência foi registrada pela 71ª DP (Itaboraí).

Leia também:



➢ Com frio aí? Homem é preso após furto de meias em Niterói

➢ Polícia Civil prende envolvidos em tentativa de latrocínio contra idosa na Baixada