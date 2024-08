Mulher fica gravemente ferida após ter sido atacada por ex-namorado

Uma mulher ficou gravemente ferida após ter sido atacada pelo ex-namorado, nesse domingo (4). O suspeito, identificado como Thiago da Silva Vianna, invadiu a casa da vítima na Rua Acutinga, em Realengo, Zona Oeste do Rio. De acordo com relatos de familiares, Paula Karoline da Silva Cabral do Nascimento, sofreu traumatismo craniano, teve o braço quebrado e diversas fraturas pelo corpo, além de precisar levar 20 pontos na cabeça.

As agressões teriam sido motivadas pelo fato de o homem não ter aceitado o fim do relacionamento. Nas redes sociais, a mãe da vítima comentou sobre o caso: "Até quando as mulheres não vão ter o direito de falar não?", questionou.

Segundo investigações da 33ª DP, os dois tiveram um relacionamento de pouco mais de dois anos, mas desde o término a vítima vinha sofrendo ameaças de morte.

No dia da agressão, Paula estava em casa com o atual namorado, quando Thiago arrombou o portão da residência com um pé de cabra, uma faca e um pedaço de madeira. O atual namorado ainda tentou impedir que ele invadisse a casa, mas só conseguiu retirar a faca da mão do agressor. Durante a ação, Thiago atacou a mulher com pauladas na cabeça e chegou a ter seu braço quebrado, mas fugiu antes que a Polícia Militar conseguisse chegar.

Na delegacia, foram solicitadas as medidas protetivas imediatas e os agentes tomaram as previdências para esclarecer os fatos e localizar o suspeito.