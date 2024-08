Jovem de 23 anos morre com suspeita de envenenamento em Maricá; Polícia investiga ex-namorado

Uma jovem de 23 anos, identificada como Vitória Conceição Pereira, morreu com suspeita de envenenamento no domingo (4) no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá. A vítima deu entrada na unidade de saúde desmaiada.

De acordo com as primeiras informações, o incidente ocorreu no centro comercial da cidade, no sábado (3). Um comerciante da região, em busca de uma pessoa para realizar uma faxina em seu escritório, contratou Vitória para o trabalho. Ela ficou sozinha no local para realizar a limpeza.

No período da tarde, ao retornar ao escritório, o empresário encontrou a jovem desmaiada, com espuma na boca, além de sinais de evacuação e urina nas vestes. A SAMU foi acionada para prestar os primeiros socorros e encaminhou Vitória para o hospital.

A jovem foi encaminhada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá | Foto: Divulgação

No hospital, a jovem sofreu três paradas cardíacas e não resistiu, vindo a óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e reconhecido por uma tia. Segundo informações da família ao jornal O Dia, a jovem apresentava sinais de estupro, com cortes na parte íntima.

Agentes da Polícia Civil, responsáveis pela investigação, suspeitam do ex-namorado de Vitória, quem ela havia registrado uma denúncia na 82ª DP na última quarta-feira (31). Ela também possuía uma medida protetiva contra ele. Além disso, há suspeitas de que o envenenamento possa ter sido causado por um milkshake.