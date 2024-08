Ataque de facção criminosa deixa criança morta no Morro dos Macacos

Uma criança de 10 anos e um entregador de farmácia, de 20, morreram na noite do último domingo (4), durante um ataque de criminosos do Comando Vermelho (CV) a uma festa que acontecia no Morro do Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio.

A mãe do menino foi baleada na perna e está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte.

Segundo informações preliminares, acontecia um aniversário na localidade conhecida como Fonte, no Morro dos Macacos. Durante a comemoração do aniversário do menino que foi morto, bandidos em um carro e uma moto, que seriam do Morro do São João, no Engenho Novo, abriram fogo contra as pessoas e em seguida fugiram. A criança foi baleada na cabeça.



No momento do ataque, o entregador de farmácia Luiz Gabriel Costa de Jesus voltava do trabalho. Ele também foi alvejado várias vezes.

As vítimas foram socorridas pelos próprios moradores para o Hospital Federal do Andaraí. No entanto, o menino e o entregador não resistiram aos ferimentos e morreram na madrugada desta segunda-feira (5).

Invasão

De acordo com relatos de moradores da comunidade, traficantes do Comando Vermelho (CV) voltaram a tentar invadir o Morro dos Macacos, que é dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), na noite do último domingo (4).

No dia 22 de julho, moradores já haviam ficado no meio de um intenso confronto na comunidade, em outra tentativa de invasão.

A Polícia Civil ainda não informou se investiga o caso.