Treinador de futebol acusado de estuprar menino de 10 anos com autismo é preso

Policiais civis da 62ª DP (Imbariê) prenderam, nesta sexta-feira (02/08), um homem que trabalhava como treinador de futebol e que estuprou um dos alunos. A vítima é um menino de 10 anos, que tem transtorno do espectro autista.

A investigação teve início em junho deste ano, quando a mãe do menino procurou a delegacia por suspeitar do ocorrido. O homem, que não é professor de educação física, dava aulas em um projeto social criado por ele, em Parada Moabi, Duque de Caxias.



Os abusos teriam ocorrido durante meses, sempre no interior do vestiário do campo onde cerca de 70 crianças do bairro treinavam. Segundo a mãe da vítima, o comportamento do filho ficou alterado, com muita ansiedade e agressividade. Ela identificou uma lesão com sangramento na criança, quando desconfiou que algo estava acontecendo. Exames médicos e periciais constataram a violência sexual.

O autor foi capturado em sua residência, em Imbariê. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.