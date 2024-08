Assalto na BR-101: Família é roubada e deixada na beira da pista em SG

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados, na madrugada desta segunda-feira (5), para uma ocorrência de assalto, na BR-101, km 309, na altura de São Gonçalo, sentido Rio de Janeiro.

De acordo com relatos das vítimas, os assaltantes levaram o veículo onde estava a família por volta das 3h da manhã. Além do carro, os suspeitos também roubaram os pertences dos mesmos, que foram deixados na beira da pista. Entre as vítimas estava uma criança.

