Preso acusado de adulterar produtos medicinais no Fonseca, em Niterói

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), após trabalho de análise de dados e informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite deste domingo (04), na Travessa Darci Gonçalves, no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, o foragido da Justiça, Felipe Galdino Pacheco, de 36 anos.



De posse de informações, equipe de policiais do Patamo da 5ªCIA/12ºBPM, quando em patrulhamento pela travessa mencionada, conseguiram localizar o criminoso conduzindo uma motocicleta com uma mochila grande e, após abordagem, ele não ofereceu resistência no ato da detenção.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela 5ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, pelo crime de Falsificar e Adulterar Produto Destinado a Fins de Terapêuticos/Medicinais, e fazia parte de uma organização criminosa para fins de tráfico de drogas, venda de produtos anabolizantes e destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem registro. Os investigados comercializavam ainda drogas sintéticas de uso proibido, sob a fachada de venda de suplementos alimentares para atletas.

Diante dos fatos, ele foi levado à 76ª DP (Niterói), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça. Ele ainda possui seis anotações criminais pelos crimes de: Desacato, Desobediência, Dirigir veículos sem habilitação, Lesão Corporal Contra a Mulher e Omissão de Socorro.



Assim, a 4ºCPA/12ºBPM, solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre a localização de foragidos da Justiça, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido