Homem foge de blitz e morre afogado em praia no Rio

Um homem de 24 anos foi encontrado morto em uma praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, pouco depois de ser visto fugindo de uma blitz da Lei Seca na madrugada deste sábado (03). De acordo com o portal "G1", ele era alvo de um mandado de prisão por homicídio. Dois suspeitos que estavam no mesmo carro com ele foram presos; um adolescente foi apreendido.

De acordo com a equipe policial da operação Lei Seca, o suspeito estava junto de outros três passageiros em um carro de aplicativo que passava pela Avenida Lúcio Costa. O veículo foi parado para abordagem e o homem teria fugido correndo durante a fiscalização. Ele foi visto correndo em direção ao mar e não foi mais encontrado pelos agentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda durante a madrugada. O corpo do suspeito só foi encontrado horas depois, já pela manhã, na Praia da Reserva. Ele tinha anotações por homicídio, extorsão e roubo em seu histórico policial.

No carro onde ele estava, uma pistola de calibre 9mm com munições e carregadores, além de 26 pinos de cocaína. Os três passageiros que estavam com ele foram detidos e levados para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Um deles, menor de idade, foi apreendido. Os dois adultos, um homem e uma mulher, foram presos.