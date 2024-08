Falso motorista de aplicativo é preso no Rio após golpe um turistas

Um falso motorista de aplicativo foi preso após dar um golpe de quase R$ 11 mil reais em uma família de turistas equatorianos, na zona sul do Rio de Janeiro. Os turistas foram abordados pelo homem ao sair do Cristo Redentor, dizendo que poderia levá-los ao próximo destino.

De acordo com uma das vítimas, o grupo disse ter combinado com o motorista uma viagem ao Parque Lage, no Jardim Botânico, pelo valor de R$20. A distância entre os dois pontos é de cerca de 8 km.

Ao chegar no destino, o homem não aceitou o pagamento em dinheiro e insistiu com a família para que o pagamento fosse realizado por cartão de crédito.

O falso motorista passou três cartões diferentes na máquina, afirmando que o pagamento não havia sido concluído. Quando a família consultou suas contas bancárias, o homem havia cobrado um valor total de R$ 10.762,28.



Eles conseguiram fotografar a placa do carro e acionaram a Polícia Militar. Os turistas foram conduzidos para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT). Chegando lá, foram informados que a PMERJ conseguiu prender o suspeito, que foi conduzido à especializada.

O homem foi reconhecido pela família e, de acordo com a Polícia Civil, ele tem uma extensa ficha criminal pelos crimes de estelionato, furto a turistas e associação criminosa. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. O caso foi encaminhado à Justiça.