Homem é encontrado morto em São Gonçalo

Um homem foi encontrado morto por policiais do 7°BPM (São Gonçalo) na comunidade do Pombal, no Porto Novo, em SG, na tarde dessa segunda-feira (22). Segundo informações iniciais recebidas pela polícia, a vítima teria sido executada a tiros, após sesão de tortura e seria motrista de aplicativo. A descoberta do crime aconteceu após os PMs serem acionados para atender a uma denúncia de agressão naquela comunidade.

Ao chegarem no local, os agentes perceberam o homem ferido e acionaram o Corpo de Bombeiros. Após avaliação, os bombeiros atestaram que o homem estava morto. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Leia também:

▶ Lula comenta desistência de Joe Biden: "respeito muito"

▶ Polícia resgata mais de 40 pessoas em clínica clandestina

* Em apuração